Wenn der Callboy zum Fischotter-Züchter wird

„Rufen Sie nicht an, er ruft Sie an“, lautet das Motto von Gernot Kulis. Bei seinem Auftritt im Rosengarten am Pöstlingberg in Linz legte der als Ö3-Callboy bekannt gewordene Stimmenimitator mehrere Oberösterreicher durch Telefonanrufe rein. Seinem Publikum bereiteten nicht nur die vergnügliche Momente.