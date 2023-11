„An absoluter Grenze - wenn nicht sogar darüber“

„Nicht im Sinne des Spiels“

So stießen etwa Alphonso Davies (Kanada) und Min-jae Kim (Südkorea) erst am Donnerstag auf den Rest der Mannschaft. „Das kann nicht im Sinne der Spieler sein - und dann kann es nicht im Sinne des Spiels sein. Es geht um die Topspieler! Die Leute wollen die Topspieler sehen, aber sie wollen die Jungs auch mit Freude und Lust sehen. Das ist mit dem Kalender an der absoluten Grenze - wenn nicht sogar darüber“, so Tuchel.