Der Tiroler Lawinenwinter beginnt brandgefährlich

Der erste Lawinenlagebericht für 2023/2024 hat es in sich. Die Experten des Tiroler Lawinenwarndiensts rechnen für Samstag mit Gefahrenstufe 3 - erheblich! Schon am Donnerstag ereignete sich am Glockturm ein schweres Lawinenunglück. Dort wurde ein Pole (41) verschüttet und musste, nachdem er ausgegraben werden konnte, ins Spital geflogen werden. Sein Zustand ist kritisch.