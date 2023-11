Märkte umgerüstet - Wer will Kaufmann werden?

Alle Märkte bieten auch eine Hybridlösung. Kunden können das Geschäft auch außerhalb der Öffnungszeiten mit der Bankomatkarte betreten, die Waren selber einscannen. Außer Frischfleisch und Alkohol kann alles bis 21 Uhr und auch am Sonntag eingekauft werden. Eine Lösung, die auch die Bürgermeister der Gemeinden, in denen es sonst keine Einkaufsmöglichkeit mehr gegeben hätte, freut. „Ohne so ein Geschäft in der Gemeinde hat man ein wirkliches Problem“, weiß Hermann Srienz, Bürgermeister von St Michael.