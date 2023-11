Corona-Monitoring: Rekordwerte in Kärnten

Die Zahlen an COVID-Erkrankten in Kärnten steigt, wie aus dem Abwassermonitoring herauszulesen ist. Laut einer Aussendung von Gesundheitslandesrätin Beate Prettner, haben einige Regionen sogar Rekordwerte für dieses Jahr verzeichnet. Das Land befürchtet einen weiteren Anstieg der Coronafallzahlen in den nächsten zwei Wochen.