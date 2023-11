Wintereinbruch in weiten Landesteilen erwartet

Der Wind weht in der Nordhälfte kräftig bis stürmisch aus West, im Süden mäßig. Frühtemperaturen reichen je nach Wind von minus 5 bis plus 6 Grad, Mittagstemperaturen bewegen sich zwischen 4 und 10 Grad, bevor am Nachmittag von Norden her deutlich kältere Luftmassen einfließen.