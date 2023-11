Erste Wintergrüße sogar bis ins Flachland möglich

Stimmung durchwegs positiv

Bei den Tourismusbetrieben im Salzkammergut ist die Stimmung trotz Teuerung und Inflation ebenso positiv, so Michael Spechtenhauser vom zuständigen Tourismusverband. Über zahlreiche Buchungen für den Winter kann sich auch Robert Ramsebner vom Landhotel Stockerwirt in Hinterstoder freuen. Ein Trend fällt allen Hoteliers und Touristikern auf: Die Zahl der Last-Minute-Buchungen ist so hoch wie nie - Ein idealer Wetterbericht beschert den Betrieben oft einen Ansturm an Buchungen quasi über Nacht. Angesichts der jetzt schon guten Lage und der optimistischen Prognosen könnte die heurige Wintersaison wirklich rekordverdächtig stark werden.