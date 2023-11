Niveauverlust am Welthäusltag

Es ist kaum zu glauben, aber tatsächlich war am vergangenen Sonntag der sogenannte Welttoilettentag. Und an diesem hohen Feiertag, an dem - wie es der österreichische Volksmund weiß - bekanntlich auch der Kaiser zu Fuß gehen muss, ließ uns ein britischer Sanitärhändler wissen, dass unsere Bundeshauptstadt Wien mit ihren öffentlichen Toiletten im EU-Vergleich den peinlichen sechsten Platz im „Dreck-Ranking“ einnehme. Schmutziger seien Bedürfnisanstalten nur in Warschau, Stockholm, Valletta, Madrid und Riga.