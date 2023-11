13 Grad in Wohnung: Kind bereits krank

Wiener Wohnen teilte mit, dass die Sanierungsarbeiten Anfang dieser Woche starten würden, doch bis jetzt hat sich nichts getan. Die verzweifelten Mieter wandten sich erneut mit einem Hilferuf an die „Krone“. Kleinkind hustet ganze Nacht, Angst vor Schimmel„Kommende Woche bekommt es Minusgrade, sollen wir in unseren Wohnungen erfrieren?“, so Nina Puhr. Ihre dreijährige Tochter hustet bereits die ganze Nacht. Die Jungfamilie ist aber nicht die einzige, die unter der Kälte und Feuchtigkeit leiden. „Die Fernwärme-Abrechnung ist bereits immens und bald wird sich Schimmel in der Wohnung bilden“, beklagt eine andere Bewohnerin. Wiener Wohnen hätte zwar versprochen, tragbare Heizgeräte zu Verfügung zu stellen und auch die entstandenen zusätzlichen Stromkosten zu übernehmen, bislang ist dazu aber keine Information an die Mieter ergangen.