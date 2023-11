Budgetdebatte: Eigenlob trifft auf Endzeitstimmung

Am ersten von zwei Sitzungstagen des Landtages zum Budget 2024 wurde am Mittwoch heftig und emotional debattiert. „Unsere Kinder sind für uns das Wertvollste. Sie sind es, die dieses Land und unseren Weg einmal weiterführen werden“, erklärte eingangs Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko in Zusammenhang mit den kalkulierten Mehrausgaben für die Kinderbetreuung.