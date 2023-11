ÖVP kontert der SPÖ-Kritik am Landesbudget in NÖ

So erklärt die ÖVP die Kosten

Die ÖVP kommt aber bei der selben Rechnung zu einem ganz anderen Ergebnis und hält dagegen. Dem Vorwurf, dass die Ausgaben für Familien um fast 70 Prozent sinken würden, stellt man etwa gegenüber, dass beim vorherigen Budget auch Einmalzahlungen des Bundes berücksichtigt wurden, die es nun schlichtweg nicht mehr gebe. „Seitens des Landes steigen die Ausgaben im nächsten Jahr sogar um deutlich über 70 Prozent“, wird erklärt. Ähnlich verhalte es sich zum Beispiel auch beim Kostenfaktor Wohnen. Denn die Wohnbauförderungen werden – entgegen dem Vorwurf der SPÖ – laut der Volkspartei in keiner Weise „weiter gekürzt“. „Der Wohnbauförderungsfonds ist schlicht und einfach nicht durch eine eigene Position im Landesbudget abgebildet“, heißt es aus der ÖVP-Parteizentrale in der St. Pöltner Ferstlergasse.