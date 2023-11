SPÖ sieht rot für das blau-gelbe Landesbudget

Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. So, oder so ähnlich lautet das Credo des selbst ernannten Kontrolllandesrats Sven Hergovich (SPÖ). Kontrolliert hat er in der kurzen Regierungssitzung am Dienstag auch das neue Landesbudget. Dabei hat der rote Ökonom laut eigenen Angaben offenbar weit mehr Minus- als Pluspunkte entdeckt. Die da wären: „Familien, Wohnen, öffentlicher Verkehr und Gesundheit - das sind die Bereiche, in denen Schwarz-Blau kürzt“, zieht Hergovich Bilanz.