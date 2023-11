Ärztekammer mit Gesundheitsreform zufrieden

Pakt soll gröbste Fehlentwicklungen verhindern

„Ab dem Zeitpunkt, an dem wir eingebunden wurden, fanden die Gespräche mit der Politik in konstruktiver und zielorientierter Atmosphäre statt“, befand Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart am Mittwoch. Alle Beteiligten hätten gemeinsam ein Paket zustande gebracht, „das die gröbsten Fehlentwicklungen verhindern wird“, so seien „Maßnahmen gegen die Sozialpartnerschaft“ im Gesundheitswesen sowie die Wirkstoffverschreibung (statt bestimmter Arzneimittel) aus dem Paket gestrichen worden. Aufgrund des Verhandlungsergebnisses sei eine Beendigung des Gesamtvertrages vom Tisch, erklärte Edgar Wutscher, Ärztekammer-Vizepräsident und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte.