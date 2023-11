Volksschulkinder spielen in der Klasse Hinrichtung

In Wien wurde eben erst ein Anti-Gewalt-Paket für Wiens Schulen vorgestellt. Anzeigen und Suspendierungen sind im vergangenen Jahr extrem angestiegen. Jetzt will man den Schulen mehr Möglichkeiten geben. Denn immer wieder kommen selbst Taferlklassler mit unserem Wertesystem in Konflikt. Das berichtet auch Lehrergewerkschafter Thomas Krebs. Er hat sich unter Kollegen umgehört und ihre Geschichten gesammelt. Diese zeichnen ein verheerendes Bild. Denn - wie bereits berichtet - werden religiöse Ansichten immer öfters ins Klassenzimmer getragen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.