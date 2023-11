Schwere Verkehrsunfälle: Autos prallten gegen Mast

Von Fahrbahn abgekommen

Laut seinen Angaben überquerte er die Kreuzung in der Sagedergasse bei grüner Ampel. Er fuhr mit ca. 50 km/h und beschleunigte beim Überqueren der Kreuzung. Dabei kam der Fahrzeuglenker aus ihm unerklärlichen Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen den in der Grünfläche in der Mitte der Fahrbahn befindlichen Mast eines Überkopfwegweisers.