Sauna sorgte für Brand auf Pinzgauer Almhütte

Die Feuerwehr Wald wurde am Sonntagnachmittag wegen des Brands einer Almhütte alarmiert. Rasch rückten 50 Feuerwehrleute aus Wald und Krimml zu der Hütte auf rund 1600 Metern Seehöhe aus. Der Brand brach in einem Nebengebäude der Hütte aus, in dem sich eine Sauna befindet.