Legende Henry sauer auf Österreichs U21-Team!

Thierry Henry als Motivation

„Wir sind echt mit null Druck in dieses Spiel gegangen, haben mit so viel Spaß agiert - wir waren natürlich alle beeindruckt von dem, was wir da gezeigt haben. Wwir hätten auch 5:0 gewinnen können!“, wusste das Feldkirchner WAC-Talent, das im rechten Mittelfeld eine Bombenleistung zeigte, gefühlt keinen Zweikampf verlor. „Es hat mich schon auch angetrieben, dass ich in der zweiten Halbzeit direkt vor einem Superstar wie Thierry Henry die Linie auf und ab laufen durfte!“