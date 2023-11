Traum einer Heim-Rallye könnte wahr werden

Dass der Rallye-Sport in seiner Heimat nicht so wahrgenommen wird, wie in anderen Bundesländern, findet der 35-Jährige schade: „In Österreich gibt es Orte, in denen die Kinder mit Motorsport aufwachsen. Bei uns ist das nicht so.“ Auch deshalb würde sich Neubauer einen Rallye-Lauf in Salzburg wünschen. „Es gibt immer wieder neue Stationen bei der Staatsmeisterschaft. So eine Veranstaltung zu organisieren, ist eine Mega-Challenge, man muss mit Gemeinden und Behörden viel abklären. Trotzdem glaube ich, dass es möglich wäre, weil wir genug potenzielle Strecken für die Sonderprüfungen hätten.“