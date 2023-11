So würde ein Salzburger Nationalteam aussehen

Mit Ralf Rangnick an der Spitze gelang es dem Verband, eine kleine Euphorie zu entfachen. Nach dem Quali-Spiel in Estland ist die Vorfreude auf den Test-Hit am Dienstag gegen Deutschland groß. Dazu beigetragen haben auch einige Salzburger. Im aktuellen Aufgebot steht mit Konrad Laimer, Patrick Pentz, Alexander Schlager, Matthias Seidl und Nicolas Seiwald gar ein Quintett aus dem Bundesland. Die Vielzahl an „Stierwaschern“ veranlasste die „Krone“ zu einem Gedankenspiel. Wie würde ein Salzburger Nationalteam aussehen? Hier die Antwort: