„Das Erfolgsrezept? Mein unwiderstehlicher Charme“

Krone: „Raumschiff Enterprise“-Erfinder Gene Roddenberry erdachte einst eine Welt, in der Kapitalismus, Rassismus und Unterdrückung längst überwunden sind. Sind die moralischen Grundwerte von „Star Trek“ in diesen traurigen Zeiten, in denen im Gaza-Streifen und in der Ukraine furchtbare Kriege toben, wichtiger und aktueller denn je?

Jonathan Frakes: Sie waren immer aktuell. Immer. Die große Frage ist nur, warum wir in den vergangenen 50 Jahren nicht weise genug waren, um auf Gene Roddenberry zu hören. Die Klimakatastrophe wäre nicht so schlimm, die Menschen zivilisierter zueinander, es gäbe keinen Rassismus und keinen Sexismus. Alle diese Elemente, die er in „Star Trek“ so gekonnt zeichnete, diskutieren wir, schätzen wir, ständig verweisen wir auf genau diese Werte. Nur setzen wir sie im realen Leben leider nur wenig bis gar nicht um. Noch schlimmer: Alles läuft in die entgegengesetzte Richtung, speziell in meinem Heimatland, den USA. Es ist wirklich verstörend.