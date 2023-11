„Nach der Politik wäre ich gerne Heurigen-Wirt“

Kichernd stehen Robert Hergovich (47) und seine Frau Silvia (50) in der Küche ihres Einfamilienhauses in Trausdorf an der Wulka und backen Lebkuchen. Sie walkt den Teig, er schnappt sich die Ausstechformen. Dass der neue Landtagspräsident und die aus Mönchhof stammende Volksschullehrerin bereits seit 24 Jahren ein Paar und seit 23 Jahren verheiratet sind, ist kaum zu glauben. Sie wirken verliebt wie am ersten Tag.