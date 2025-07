Streit um Pflegestützpunkte geht in nächste Runde

Während sich der SPÖ-Bürgermeister von Wimpassing an der Leitha fix über einen Pflegestützpunkt in seiner Gemeinde freuen darf, die „Krone“ berichtete, steigt sein ÖVP-Amtskollege in der Nachbargemeinde Hornstein auf die Barrikaden. Auch er setzt sich seit Jahren für den Bau einer Pflegeeinrichtung in seiner Kommune ein – bisher vergeblich.