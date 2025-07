Stegersbach: Wo sich alle Frauen rundum wohlfühlen

Schon bei der Eröffnung des Hotels Larimar im Jahr 2007 hat Gastgeber Johann Haberl auf den „bestmöglichen Gesundheitsmehrwert“ abgezielt, wie er betont. Das ist bis heute so. Voller Vitalität steckt der Hausherr, wenn es darum geht, am Puls der Zeit zu sein und allen Besuchern ein Erholungsprogramm auf höchstem Niveau zu bieten – großzügige Investitionen stets inklusive. In die siebente Ausbaustufe des Wellness-Resorts sind zwei Millionen € geflossen.