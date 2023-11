Antisemitismus: SPÖ Wien schloss SJ-Mitglieder aus

Teilnahme an Pro-Palästina-Demo

Wie berichtet, hatten die betroffenen Personen unter anderem an einer Demonstration der „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ teilgenommen. Das sorgte bereits für Kritik von der Wiener SPÖ, der Parteiausschluss wurde angedroht. Die SJ Alsergrund kündigte im Oktober an, nicht freiwillig aus der SPÖ auszutreten und einen „Kampf um jeden Ausschluss“ zu führen.