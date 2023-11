Wahlkampf für Super-Wahljahr erreicht Salzburg

So war am Donnerstag Grünen-Chef Werner Kogler mit seiner „Österreich, lass uns reden“-Tour auf Salzburg-Besuch. In der „Tribühne Lehen“ plauderte er mit rund 100 Besuchern, darunter einer Schulklasse, über die Zukunft Europas, den Klimawandel oder den Wechsel in der Landesregierung von Grün auf Blau. Unterstützung bekam er dabei von Bürgerlisten-Stadträtin Anna Schiester, die im März erste Salzburger Bürgermeisterin werden will.