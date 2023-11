Strengere Regeln für größere und schwerere Hunde

Wie ist der Stand beim nach schweren Attacken geplanten neuen Hundehaltegesetz?„, wurde der zuständige SPÖ-Landesrat Michael Lindner am Donnerstag im Landtag gefragt. Dort will Lindner möglichst alle Fraktionen in die Gesetzeswerdung einbinden, damit es “einen größtmöglichen Konsens„ gibt. Der soll zugleich aber auch “rasch" entstehen.