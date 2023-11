Brand am Christkindlmarkt war wohl ein Unfall

Der Brand am Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz in der Nacht auf Montag war höchstwahrscheinlich ein Unfall. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Brandstiftung werde ausgeschlossen. Auslöser dürfte „die Entsorgung eines glimmenden Gegenstandes“ in einem Mistkübel gewesen sein.