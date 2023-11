Atmosphäre des Mars leuchtet in der Nacht grün

Sonde kreist seit Oktober 2016 um den Mars

Der „Trace Gas Orbiter“ des europäisch-russischen Projekts „ExoMars“ war im März 2016 an Bord einer Rakete ins All geschossen und 2018 in eine fast kreisrunde Umlaufbahn um den Mars gebracht worden. Gesteuert wird die Sonde vom Satellitenkontrollzentrum der ESA in Darmstadt (ESOC) aus.