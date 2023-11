Politik und ihre Nachdenkpausen

Nun hat LHStv. Georg Dornauer dem Projekt Management Center Innsbruck eine „Nachdenkpause“ verordnet. Diese hilft niemandem, außer dass die Kostenseite munter weiter steigen wird. Die Frage ist aber, was in den vergangenen Jahren in Bezug auf das MCI bei Planung, Kosten, Standort usw. gedacht wurde? Womöglich hat man es bis zum heutigen Zeitpunkt noch nie zu Ende gedacht.