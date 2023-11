Doskozil muss sich weiterer Operation unterziehen

Ansprache im Landtag

Jetzt kündigte der SPÖ-Landeschef an, sich in einer Woche erneut ins Universitätsklinikum in Leipzig zu begeben. „Ich bin mit meiner Krankheit immer offen umgegangen. Daher habe ich nun im Landtag öffentlich gemacht, mich einem weiteren unbedenklichen Korrektureingriff am Kehlkopf zu unterziehen“, sagte Doskozil im Sitzungssaal.