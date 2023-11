Zwei Kinder in Tirol bei Autounfall verletzt

Erheblicher Stau wegen Straßensperre

Die Kinder und der 24-Jährige wurden mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann gebracht. Der 41-Jährige begab sich selbständig ins Spital. „Beide Pkw wurden erheblich beschädigt“, so die Exekutive. Die B161 musste vorübergehend total gesperrt werden, wodurch es zu einem nicht unerheblichen Rückstau in beiden Fahrtrichtungen kam. Gegen 15.15 Uhr konnte die Bundesstraße dann wieder für den Verkehr freigegeben werden.