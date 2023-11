Feuer zerstört Dach des „Bärenwirt“ in Fusch

Kurz nach 20 Uhr loderten die Flammen aus dem Dach des bekannten „Bärenwirt“ in Fusch an der Glocknerstraße. Es wurde sofort Alarmstufe 2 ausgelöst. Die Freiwilligen Feuerwehren von Fusch und Bruck an der Glocknerstraße sowie von Zell am See wurden alarmiert.