Kranausleger traf Mann (42) auf Silodach am Kopf

Bei zwei Arbeitsunfällen in Tirol sind am Mittwoch zwei Männer (50 und 42) schwer verletzt worden. Den 50-jährigen Forstarbeiter traf in Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) ein Baumstamm. In Westendorf (Bezirk Kitzbühel) wurde der 42-jährige Arbeiter durch einen Kranausleger auf einem Silodach am Kopf verletzt.