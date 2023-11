Anzeigenflut bei Umweltanwalt: Natur in Defensive

Landesumweltanwälte sind ein begehrter Ansprechpartner in allen Umweltbelangen: „Es zeichnet sich ein Höchststand an schriftlichen Eingaben seit Start des Beschwerdemanagements im Jahr 2007 ab“, berichteten Johannes Kostenzer und sein Vize Walter Tschon am Mittwoch von einem „spürbaren gesellschaftlichen Wandel“. Die vielen Eingaben verursachten einerseits viel Arbeit, „andererseits wissen wir, was die Leute vor Ort beschäftigt“.