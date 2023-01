„Machen bilanziell mehr Strom als wir verbrauchen“

Welche Projekte sind Ihnen derzeit „ein Dorn im Auge“?

Ich will an dieser Stelle bewusst kein spezielles Projekt nennen. Vor dem Hintergrund der Erderwärmung sehe ich jedes Projekt im Bereich der Gletscher ablehnend. Ausnahmen sind Eingriffe in die bestehenden Gletscher-Skigebiete, um einen sicheren Betrieb zu garantieren. Grundsätzlich braucht es keine neuen Lifte. Tirol hat genug Pistenkilometer. Und auch die Energiekrise kann kein „Persilschein“ sein, um zahlreiche Anlagen auf Freiflächen aufzustellen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, ein lebenswertes Tirol zu erhalten. Unsere Kinder und Enkelkinder sollten in den nächsten Jahren ohne großen Aufwand naturnahe Bäche sehen und erleben können und sich in einer lebenswerten Kultur- und Naturlandschaft aufhalten können.