Ex-Polizistin wurde zum Opfer von Einbrechern

Tür aufgehebelt, aber keine Spuren

Vergangenen Mittwoch kümmerte er sich abends um den Vierbeiner. Als er am Donnerstag erneut fütterte, war nichts mehr, wie es noch am Abend zuvor war. Auf den ersten Blick schien alles in Ordnung, so Brigitte P. Dann bemerkte er, dass ein Fenster des Reihenhauses in Hirschstetten aufgehebelt wurde. Einbrecher waren in das Haus eingedrungen, hatten es auf ganz spezielle Dinge abgesehen.