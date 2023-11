Kokain und Zufall: So lief Coup bei Edtstadler ab

Namenloser Komplize noch flüchtig

Die folgende akribische Tatortarbeit mit 15 gesicherten DNA-Spuren und Ermittlungen der Einbruchsgruppe des Landeskriminalamtes führten dann rasch zu einem Treffer in der Verbrecherdatenbank. Nicht einmal drei Monate nach dem Coup bei der ÖVP-Spitzenpolitikerin klickten für den per EU-Haftbefehl gesuchten Serben (49) - sein noch namenloser Komplize ist flüchtig - in einem Bus in Wien die Handschellen. Zuerst mit einem E-Scooter und dann eben mit den Öffis war der von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bereits observierte Serientäter offenbar bereits auf dem Weg zum nächsten Einbruch. „Typisches“ Werkzeug wurde bei ihm sichergestellt.