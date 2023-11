Vom Himmel in die Hölle - die Liga ist echt irre!

Abstiegskampf: Frauental wird im Frühjahr ordentlich zu kämpfen haben, die Liga zu halten. Doch die Weststeirer geben sich nicht kampflos geschlagen, haben sich Zweitligist Kapfenberg zum Vorbild genommen. „In der Vorsaison hat man bei ihnen gesehen, was möglich ist. Wir können auch von einem negativen in einen positiven Lauf kommen“, hofft Sportchef Patrick Oswald, der in den nächsten Tagen mit dem Trainerteam um Patrick Rieger die Situation genau analysieren wird. Was im Winter auf jeden Fall passieren wird: „Wir werden uns breiter aufstellen. Und zwei, drei qualitativ hochwertige Spieler verpflichten, um dann mit voller Intensität angreifen zu können!“