Kaputte Stromleitung führte vermutlich zu Brand

Mitten in Ortszentrum wütete im Ortsteil Aschau in der Gemeinde Kirchberg in Tirol in der Nacht auf Sonntag ein Großfeuer und drohte auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Rund 200 Feuerwehrleuten wurde zu „Helden“ und verhinderten Schlimmeres. Doch der Hof eines Bauern brannte nieder. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt an Stromleitungen.