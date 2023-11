Bauernhof stand in Tirol mitten im Ort in Flammen

Brandalarm am Samstagabend in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel)! Im Ortsteil Aschau brach im Stall eines Bauernhofes plötzlich Feuer aus. Ein Nachbar reagierte blitzschnell, alarmierte den Landwirt und half ihm, die 20 Rinder zu retten. Verletzt wurde zum Glück niemand.