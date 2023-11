„Heldenhafte Feuerwehr“ rettete Zentrum von Aschau

Ein Großfeuer wütete in der Nacht auf Sonntag im Ortszentrum von Aschau bei Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) und drohte auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Mit einem Großaufgebot an Feuerwehrleuten wurde Schlimmeres verhindert. Doch der Hof eines Bauern brannte nieder. Er steht vor den Trümmern seiner Existenz - wenige Wochen vor Weihnachten.