Gusts Formel | Gretas Bärendienst

Gretas Bärendienst. So sehr sie dem Klimaschutz genützt hat, so sehr schadet sie diesem so wichtigen Anliegen mittlerweile. Greta Thunberg, die noch immer junge Ikone des weltweiten Klimaprotests, hat sich gerade den nächsten Ausrutscher geleistet, oder wie es heute „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost formuliert, sie hat in Amsterdam jene 85.000 Menschen, die am Wochenende gekommen waren, um für den Klimaschutz zu demonstrieren, „zu unfreiwilligen Komplizen von Thunbergs gefährlich einseitigen Ansichten im Nahost-Krieg gemacht, als sie abermals unreflektiert Partei für die Palästinenser ergriff“. Greta Thunberg maße sich an, sich zu einer moralischen Instanz zu erheben - „und sorgt damit nur für ein vergiftetes Klima auf dem Weg zu einer besseren Welt“. Damit leistet sie der Sache einen üblen Bärendienst. Sie hat, wie es auch beim „Spiegel“ heißt, als Galionsfigur ausgedient. Greta „ist in wirklich wilde Gewässer abgebogen, man sollte ihr nichts mehr abkaufen“. Eine traurige Entwicklung.