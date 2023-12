Worauf Sie bei Barf-Hundefutter achten müssen

Türchen 8: Gesunde Ernährung ist nicht nur für das Herrchen wichtig, sondern auch für den Hund. Bernd Bodner von der „Hundejause“ bereitet für Ihre Vierbeiner das Trendfutter Barf zu. Was das genau ist und was Tierärzte zu diesem Hundefutter sagen, lesen Sie hier. Und zu gewinnen gibt‘s auch was: Wir verlosen drei Barf-Monatsvorräte im Wert von jeweils 200 Euro.