Vergiftetes Klima

Sie sehe nur schwarz oder weiß in der Klimakrise, erklärte Thunberg zu Beginn ihres Engagements, das liege auch an ihrem Asperger-Syndrom, über das sie offen sprach. Schwarz oder weiß - diese Radikalität mag förderlich gewesen sein, um die Dringlichkeit des Klimawandels zum weltweiten Thema zu machen. Und dieses Schwarz oder Weiß untermauerten Thunberg und die „Fridays For Future“-Bewegung mit wissenschaftlichen Fakten, mit aufklärerischem Denken jenseits politischer Ideologien. Rechts, links - das spielt für das Klima schließlich keine Rolle, es geht uns alle etwas an.