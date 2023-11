Leben in der Schweiz, in Tirol Sozialgeld kassiert

Einmal mehr konnte in Tirol die polizeiliche Sondereinheit Sozialleistungsbetrug einen krassen Fall aufdecken. Eine 38-jährige Einheimische soll den Behörden verschwiegen haben, dass sie bei ihrem Freund in der Schweiz lebt und auch dort arbeitet. Währenddessen behielt sie ihren Wohnsitz in Tirol und bezog in Österreich jede Menge Sozialgeld. Der Schaden ist enorm.