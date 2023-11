„Für diese geilen Momente spielst du Fußball“

Eine Macht in Liebenau

In dem die Vorzeichen klar für den GAK sprechen: Alle sechs Heimspiele gewonnen, kein einziges Tor kassiert. „Unser Selbstvertrauen ist riesengroß, speziell in Liebenau“, hofft der 26-Jährige erneut auf viele Fans. Der Tormann hat mit zahlreichen Paraden einen großen Anteil an der bisherigen Saison. „Wenn ich die Bälle irgendwie halten kann, nehme ich’s gerne an. Und spektakuläre Paraden sind geile Momente, für die du ja Fußball spielst!“