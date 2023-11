Mann mit Waffe zwang Angestellte Tresor zu öffnen

Der erste Kunde im Supermarkt war am Wochenend-Einkaufstag ein bewaffneter Krimineller! Denn der Mann tauchte gegen 7 Uhr – also 15 Minuten vor der Öffnung – plötzlich über einen Hintereingang in der sonst sehr gut frequentierten Filiale beim Traisenpark auf und bedrohte mit einer Pistole die überrumpelte Verkäuferin. „Überfall. Sofort den Tresor öffnen. Geld her“, herrschte der Mann die völlig geschockte Billa-Angestellte in ihrem Büro an. Diese gab an, erst eine Kollegin holen zu müssen.