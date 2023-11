Macron macht Israel Druck: Paris will Feuerpause

Kämpfe in der Nähe von Krankenhäusern

Die Kämpfe haben sich in der Nacht auf Samstag nach palästinensischen Angaben in der Nähe der überfüllten Krankenhäuser im Gazastreifen intensiviert. „Israel beginnt jetzt einen Krieg gegen die Krankenhäuser in Gaza-Stadt“, sagte Mohammad Abu Selmeyah, Direktor des Al Shifa Krankenhauses, das auch das größte Krankenhaus im Gazastreifen ist.