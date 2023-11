Schwab schafft auf den Bermudas souverän den Cut

Golfprofi Matthias Schwab hat beim Bermuda Championship sicher den Cut geschafft. Der Steirer machte mit einer neuerlichen 67 von vier unter Par von Platz 33 aus sieben Positionen gut und startet vom geteilten 26. Rang ins Preisgeld-Wochenende. Neun weiter hinten platzierte Spieler konnten ihre zweite Runde am Freitag wegen einbrechender Dunkelheit nicht mehr beenden und müssen diese am Samstag fertigspielen. In Führung liegt der Schwede Alex Noren (15 unter Par).