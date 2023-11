Traumata:„Man muss über Erlebtes reden können“

Für Anästhesistin Eva Potura war ein Fall in ihrem beruflichen Umfeld Anlass, vor rund zwei Jahren den Verein zu gründen. Der Name leitet sich vom Fachbegriff ab: Medizinisches Personal, das im Zuge der Berufsausübung traumatisiert, also zu einem Opfer worden ist. „Besonders wichtig ist in so einer Situation, dass man über das Erlebte mit jemandem reden kann“, weiß Stephanie Niederhuber, die für den Verein arbeitet. Leider gebe es zu wenig Angebot. Und die Hemmschwelle, sich nach Hilfe fragen zu trauen, sei auch groß.